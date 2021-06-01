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Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, Киев снова лидер

01.06.2021, 08:22
Коронавирус. В Украине более 2000 новых заболевших, Киев снова лидер - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера в Украине выявили новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 1022), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (434) и Запорожской области (176). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Лидерами по заболеваемости COVID-19 также стали Киевская (138 случаев за сутки), Днепропетровская (137) и Ровенская (117) области.

За сутки в Украине умерли 163 больных коронавирусом (днем ранее – 64), выздоровели – 12 085 (4934), были госпитализированы – 579 (810).

Сделано 51 964 тестов (16 224): методом ПЦР – 26 468 (8822), ИФА – 11 271 (1176), экспресс-тестов на антиген – 14 225 (6226).

На 1 июня в Украине зафиксировали 2 204 631 заболевшего коронавирусом: умерли 50 699 инфицированных, выздоровели – 2 053 167.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 434 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 63);
Винницкая область – 29 (23);
Волынская – 53 (40);
Днепропетровская – 137 (134);
Донецкая – 88 (42);
Житомирская – 31 (42);
Закарпатская – 15 (четыре);
Запорожская – 176 (69);
Ивано-Франковская – 33 (23);
Киевская – 138 (58);
Кировоградская – 13 (три);
Луганская – 57 (13);
Львовская – 111 (46);
Николаевская – 72 (107);
Одесская – 66 (17);
Полтавская – 115 (16);
Ровенская – 117 (51);
Сумская – 35 (43);
Тернопольская – 32 (32);
Харьковская – 84 (68);
Херсонская – 23 (28);
Хмельницкая – 44 (28);
Черкасская – 89 (59);
Черновицкая – 61 (24);
Черниговская – 84 (11).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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