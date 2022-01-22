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Коронавирус. В Украине более 22 000 новых заболевших: Львовская область вышла в лидеры

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 08:23
Коронавирус. В Украине более 22 000 новых заболевших: Львовская область вышла в лидеры - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 21 января в Украине выявили 22 473 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 156). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284) областях и Киеве (1744), передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 136 больных COVID-19 (днем ранее – 150), выздоровели 4610 пациентов (4486), были госпитализированы – 2608 (2226).

Официально сделали 114 648 тестов (109 562). Методом ПЦР – 65 319 (57 396), ИФА – 6958 (6577), экспресс-тестов – 42 371 (45 589).

На утро 22 января в Украине выявили 3 842 011 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 99 129 пациентов, выздоровели – 3 580 878.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1744 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1552);
Винницкая область – 1005 (969);
Волынская – 512 (400);
Днепропетровская – 785 (826);
Донецкая – 701 (631);
Житомирская – 879 (589);
Закарпатская – 682 (498);
Запорожская – 246 (366);
Ивано-Франковская – 2284 (2427);
Киевская – 743 (672);
Кировоградская – 100 (672);
Луганская – 291 (251);
Львовская – 3293 (1989);
Николаевская – 283 (304);
Одесская – 1079 (1036);
Полтавская – 549 (677);
Ровенская – 828 (702);
Сумская – 1355 (1158);
Тернопольская – 923 (1053);
Харьковская – 1159 (971);
Херсонская – 334 (308);
Хмельницкая – 1064 (1034);
Черкасская – 357 (379);
Черновицкая – 848 (756);
Черниговская – 429 (510).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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