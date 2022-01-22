Коронавирус. В Украине более 22 000 новых заболевших: Львовская область вышла в лидеры

За сутки 21 января в Украине выявили 22 473 заболевших коронавирусом (днем ранее – 20 156). Больше всего новых больных COVID-19 – во Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284) областях и Киеве (1744), передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умерли 136 больных COVID-19 (днем ранее – 150), выздоровели 4610 пациентов (4486), были госпитализированы – 2608 (2226).

Официально сделали 114 648 тестов (109 562). Методом ПЦР – 65 319 (57 396), ИФА – 6958 (6577), экспресс-тестов – 42 371 (45 589).

На утро 22 января в Украине выявили 3 842 011 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 99 129 пациентов, выздоровели – 3 580 878.

Читайте также: Второго бустера в Украине не будет. Ляшко назвал вероятный вариант дальнейшей вакцинации

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1744 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1552);

Винницкая область – 1005 (969);

Волынская – 512 (400);

Днепропетровская – 785 (826);

Донецкая – 701 (631);

Житомирская – 879 (589);

Закарпатская – 682 (498);

Запорожская – 246 (366);

Ивано-Франковская – 2284 (2427);

Киевская – 743 (672);

Кировоградская – 100 (672);

Луганская – 291 (251);

Львовская – 3293 (1989);

Николаевская – 283 (304);

Одесская – 1079 (1036);

Полтавская – 549 (677);

Ровенская – 828 (702);

Сумская – 1355 (1158);

Тернопольская – 923 (1053);

Харьковская – 1159 (971);

Херсонская – 334 (308);

Хмельницкая – 1064 (1034);

Черкасская – 357 (379);

Черновицкая – 848 (756);

Черниговская – 429 (510).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Читайте также интервью: 59 000 больных ежедневно – оптимистический прогноз на февраль: санврач Кузин о новой волне

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.