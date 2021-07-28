Коронавирус. В Украине более 700 новых заболевших, больше всего в Киеве и четырех областях

Вчера, 27 июля, в Украине выявили 717 заболевших коронавирусом (днем ранее – 681). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 15 больных коронавирусом (днем ранее – 27), выздоровели – 459 (515), были госпитализированы – 507 (266).

Было сделано 46 244 тестов на коронавирус (44 739): методом ПЦР – 20 673 (22 330), ИФА – 8592 (8918), экспресс-тестов – 16 979 (13 491).

На утро 28 июля в Украине зафиксировали 2 250 061 заболевшего коронавирусом: 52 891 пациент с COVID-19 умер, выздоровели 2 185 339 человек.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 189 случаев COVID-19 в сутки (днем раньше – 27);

Винницкая область – 27 (9);

Волынская – 6 (0);

Днепропетровская – 24 (38);

Донецкая – 70 (57);

Житомирская – 7 (8);

Закарпатская – 4 (4);

Запорожская – 53 (34);

Ивано-Франковская – 9 (6);

Киевская – 17 (5);

Кировоградская – 2 (1);

Луганская – 30 (41);

Львовская – 23 (25);

Николаевская – 13 (22);

Одесская – 47 (68);

Полтавская – 18 (14);

Ровенская – 8 (7);

Сумская – 27 (16);

Тернопольская – 12 (0);

Харьковская – 32 (42);

Херсонская – 43 (34);

Хмельницкая – 14 (23);

Черкасская – 27 (16);

Черновицкая – 10 (9);

Черниговская – 5 (14).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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