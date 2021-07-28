UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине более 700 новых заболевших, больше всего в Киеве и четырех областях

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине более 700 новых заболевших, больше всего в Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 27 июля, в Украине выявили 717 заболевших коронавирусом (днем ранее – 681). Больше всего диагнозов COVID-19 поставили в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине умерли 15 больных коронавирусом (днем ранее – 27), выздоровели – 459 (515), были госпитализированы – 507 (266).

Было сделано 46 244 тестов на коронавирус (44 739): методом ПЦР – 20 673 (22 330), ИФА – 8592 (8918), экспресс-тестов – 16 979 (13 491).

На утро 28 июля в Украине зафиксировали 2 250 061 заболевшего коронавирусом: 52 891 пациент с COVID-19 умер, выздоровели 2 185 339 человек.

Читайте также: Если боитесь, что не выдержите "нужный" интервал между дозами Pfizer: исследование на тему

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 189 случаев COVID-19 в сутки (днем раньше – 27);
Винницкая область – 27 (9);
Волынская – 6 (0);
Днепропетровская – 24 (38);
Донецкая – 70 (57);
Житомирская – 7 (8);
Закарпатская – 4 (4);
Запорожская – 53 (34);
Ивано-Франковская – 9 (6);
Киевская – 17 (5);
Кировоградская – 2 (1);
Луганская – 30 (41);
Львовская – 23 (25);
Николаевская – 13 (22);
Одесская – 47 (68);
Полтавская – 18 (14);
Ровенская – 8 (7);
Сумская – 27 (16);
Тернопольская – 12 (0);
Харьковская – 32 (42);
Херсонская – 43 (34);
Хмельницкая – 14 (23);
Черкасская – 27 (16);
Черновицкая – 10 (9);
Черниговская – 5 (14).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Через Дію. Вакцинированные могут получить привилегии в случае усиления карантина – МОЗ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 