Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших, выздоровевших почти в три раза больше

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине выявили 9371 заболевшего COVID-19 (днем ранее – 8655). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1519), Донецкой (723), Полтавской (705), Запорожской (530) и Львовской (413) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей стране умерли 450 инфицированных (днем ранее – 467), выздоровели – 26 804 (22 878), были госпитализированы – 2998 (1349).

Официально сделано 83 852 теста (70 934). Методом ПЦР – 40 611 (30 560), ИФА – 8351 (6804), экспресс-тестов – 34 890 (33 570).

На утро 8 декабря в Украине зафиксировали 3 519 981 заболевшего за все время эпидемии коронавируса: умерли 89 436 человек, выздоровели – 3 109 423.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1519 больных коронавирусом за сутки (днем ранее – 1270);

Винницкая область – 369 (237);

Волынская – 379 (397);

Днепропетровская – 358 (183);

Донецкая – 723 (689);

Житомирская – 187 (129);

Закарпатская – 329 (292);

Запорожская – 530 (503);

Ивано-Франковская – 166 (84);

Киевская – 489 (575);

Кировоградская – 137 (151);

Луганская – 147 (187);

Львовская – 413 (350);

Николаевская – 305 (347);

Одесская – 284 (368);

Полтавская – 705 (716);

Ровенская – 397 (372);

Сумская – 274 (151);

Тернопольская – 184 (142);

Харьковская – 309 (292);

Херсонская – 201 (33);

Хмельницкая – 390 (253);

Черкасская – 376 (624);

Черновицкая – 122 (135);

Черниговская – 78 (175).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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