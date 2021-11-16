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Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 17:45
Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19, но он пока неустойчивый. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге, который транслировался в Facebook ЦЭОЗ КШЭ.

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По его словам, выписки пациентов с COVID-19 впервые за последние 100 дней превышают госпитализацию.

"Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19. Это еще неустойчивый тренд к спаду. Мы в КШЭ рекомендуем дождаться трехнедельного снижения заболеваемости, чтобы говорить о стабилизированной динамике к спаду", – сказал Ганиченко.

Он добавил, что в связи с уменьшением количества госпитализированных впервые за два месяца резерв свободных коек с кислородом увеличился до 27 000.

Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ

Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ

Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ

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Наталия Медведева
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КШЭ коронавирус
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