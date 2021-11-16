Коронавирус. В Украине фиксируется неустойчивый тренд к спаду заболеваемости – КШЭ

Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19, но он пока неустойчивый. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге, который транслировался в Facebook ЦЭОЗ КШЭ.

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По его словам, выписки пациентов с COVID-19 впервые за последние 100 дней превышают госпитализацию.

"Последняя неделя демонстрирует спад заболеваемости COVID-19. Это еще неустойчивый тренд к спаду. Мы в КШЭ рекомендуем дождаться трехнедельного снижения заболеваемости, чтобы говорить о стабилизированной динамике к спаду", – сказал Ганиченко.

Он добавил, что в связи с уменьшением количества госпитализированных впервые за два месяца резерв свободных коек с кислородом увеличился до 27 000.

В Украине за прошедшие сутки умерли рекордные 838 больных COVID-19, было выявлено 16 308 новых инфицированных.

В НАН говорят, что Украина, похоже, прошла волну заболеваемости, но показатели смертности еще будут расти.

На утро 16 ноября МОЗ сообщал, что в Украине хотя бы одной дозой вакцинировали более 12,3 млн человек, двумя – почти 8,9 млн.

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Наталия Медведева

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