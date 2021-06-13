Коронавирус. В Украине – менее 1000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

За сутки 12 июня в Украине выявили новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 1274), больше всего – в Киеве (114 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в пятерке лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом – Днепропетровская (101 новый случай), Киевская (70), Харьковская (52) и Львовская (47) области.

По всей Украине за сутки умерли 33 больных COVID-19 (днем ранее – 69), выздоровели – 1652 (4905), были госпитализированы – 684 (709).

Было сделано 31 257 тестов на коронавирус (54 821 сутками ранее). Методом ПЦР – 17 138 (26 999), ИФА – 4226 (10 910), экспресс-тестов на антиген – 9893 (16 912).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 223 558 заболевших: 51 679 человек умерли, 2 127 337 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 114 заболевших за сутки (днем ранее - 215);

Винницкая область – 17 (20);

Волынская – 14 (39);

Днепропетровская – 101 (52);

Донецкая – 19 (84);

Житомирская – 34 (26);

Закарпатская – три (29);

Запорожская – 47 (46);

Ивано-Франковская – 12 (16);

Киевская – 70 (102);

Кировоградская – 13 (14);

Луганская – 11 (семь);

Львовская – 47 (84);

Николаевская – 44 (45);

Одесская – 34 (50);

Полтавская – 19 (30);

Ровенская – 29 (41);

Сумская – 31 (36);

Тернопольская – 17 (24);

Харьковская – 52 (104);

Херсонская – 32 (42);

Хмельницкая – 32 (34);

Черкасская – 19 (53);

Черновицкая – 21 (27);

Черниговская – 25 (54).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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