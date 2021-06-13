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Коронавирус. В Украине – менее 1000 новых заболевших, больше всего – в Киеве

13.06.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине – менее 1000 новых заболевших, больше всего – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 12 июня в Украине выявили новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 1274), больше всего – в Киеве (114 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в пятерке лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом – Днепропетровская (101 новый случай), Киевская (70), Харьковская (52) и Львовская (47) области. 

По всей Украине за сутки умерли 33 больных COVID-19 (днем ранее – 69), выздоровели – 1652 (4905), были госпитализированы – 684 (709).

Было сделано 31 257 тестов на коронавирус (54 821 сутками ранее). Методом ПЦР – 17 138 (26 999), ИФА – 4226 (10 910), экспресс-тестов на антиген – 9893 (16 912).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 223 558 заболевших: 51 679 человек умерли, 2 127 337 – выздоровели.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 114 заболевших за сутки (днем ранее - 215);
Винницкая область – 17 (20);
Волынская – 14 (39);
Днепропетровская – 101 (52);
Донецкая – 19 (84);
Житомирская – 34 (26);
Закарпатская – три (29);
Запорожская – 47 (46);
Ивано-Франковская – 12 (16);
Киевская – 70 (102);
Кировоградская – 13 (14);
Луганская – 11 (семь);
Львовская – 47 (84);
Николаевская – 44 (45);
Одесская – 34 (50);
Полтавская – 19 (30);
Ровенская – 29 (41);
Сумская – 31 (36);
Тернопольская – 17 (24);
Харьковская – 52 (104);
Херсонская – 32 (42);
Хмельницкая – 32 (34);
Черкасская – 19 (53);
Черновицкая – 21 (27);
Черниговская – 25 (54).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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