Коронавирус. В Украине на обсервации находятся 400 человек - МОЗ

На обсервации в специально отведенных местах по состоянию на вечер 14 апреля находятся чуть больше 400 украинцев. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько вернувшихся из-за границы украинцев находятся на обсервации.
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Он уточнил, что, по состоянию на 19:00 14 апреля, функционировало 34 объекта обсервации на территории Украины, в них находились 417 человек. "Все это находится на контроле органов местной власти", - сказал Степанов.
Глава МОЗ напомнил, что обсервация как противоэпидемиологическая мера впервые применена в Украине.
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