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Коронавирус. В Украине на обсервации находятся 400 человек - МОЗ

Коронавирус. В Украине на обсервации находятся 400 человек - МОЗ - Фото
Температурный скрининг в аэропорту (Фото: Mykola Tys/ЕРА)
15.04.2020, 16:47

С 13 марта в Украину вернулись около 700 тысяч граждан

На обсервации в специально отведенных местах по состоянию на вечер 14 апреля находятся чуть больше 400 украинцев. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько вернувшихся из-за границы украинцев находятся на обсервации.

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Он уточнил, что, по состоянию на 19:00 14 апреля, функционировало 34 объекта обсервации на территории Украины, в них находились 417 человек. "Все это находится на контроле органов местной власти", - сказал Степанов.

Глава МОЗ напомнил, что обсервация как противоэпидемиологическая мера впервые применена в Украине.

  • 29 марта глава МВД Арсен Аваков заявлял, что вернувшихся из-за границы украинцев ждет "принудительная" обсервация сроком на две недели.
  • 9 апреля в Министерстве цифровой трансформации показали фото карты, где видно несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые приехали из стран со вспышками коронавируса. По данным ведомства, с 17 марта в Украину из стран, где зафиксирована эпидемия, вернулись 500 000 человек.
  • По данным Госпогранслужбы, с 13 марта, после введения всеукраинского карантина, по 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек. С 1 по 9 апреля, согласно информации на сайте ГПСУ, в страну въехали еще около 63 800 граждан Украины.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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МОЗ максим степанов коронавирус обсервация COVID -19
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