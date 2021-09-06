Коронавирус. В Украине под 800 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

За прошедшие сутки, 5 сентября, в Украине выявили 773 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1379 случаев COVID-19), больше всего новых инфицированных – в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 18 больных COVID-19 (днем ранее – 17), выздоровели – 457 (407), были госпитализированы – 635 (899).

Было сделано 23 015 тестов на коронавирус (34 945): методом ПЦР – 11 283 (16 146), ИФА – 1879 (2788), экспресс-тестов на антиген – 9853 (16 011).

На утро 6 сентября в Украине выявили 2 297 534 заболевших коронавирусом, 53 983 из них умерли, 2 212 720 – выздоровели.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 93 выявленных больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 141)

Винницкая – 36 (46);

Волынская – 35 (19)

Днепропетровская – 43 (132)

Донецкая – 12 (45);

Житомирская – 47 (70)

Запорожская – 40 (81);

Ивано-Франковская – 29 (35)

Киевская – 20 (41);

Кировоградская – 11 (18)

Луганская – 13 (13);

Львовская – 56 (60);

Николаевская – 19 (18)

Одесская – 63 (90)

Полтавская – 3 (27)

Ровенская – 7 (27)

Сумская – 28 (39);

Тернопольская – 61 (54)

Харьковская – 49 (144)

Херсонская – 24 (63)

Хмельницкая – 3 (45);

Черкасская – 10 (20)

Черновицкая – 69 (124)

Черниговская – 2 (24).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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