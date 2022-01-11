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Коронавирус. В Украине рассмотрят вакцинацию детей от 5 лет – Минздрав

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 12:51
Коронавирус. В Украине рассмотрят вакцинацию детей от 5 лет – Минздрав - Фото
Игорь Кузин (скриншот из видео Радио Свобода)

В Украине рассмотрят вакцинацию от коронавируса детей, которые старше пяти лет. Об этом в интервью BBC Украина рассказал главный санврач Игорь Кузин.

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"Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививкам для детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – сказал он.

По его словам, опыт других стран показывает, что вакцинация детей безопасна. Она предотвращает смертность (особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний) и упреждает вспышки болезни в коллективах.

Он напомнил, что в Украине уже вакцинируют детей от 12 лет, но только по желанию родителей. Прививки получили около 140 000 детей, частота побочных эффектов не отличалась от взрослых, ничего необычного не зарегистрировано, отметил главсанврач.

В целом Кузин рекомендовал бы вакцинировать детей, в частности с сопутствующими заболеваниями – онко, астмой, сердечно-сосудистыми.

"Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", – добавил он.

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Марк Сировой
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минздрав дети вакцинация вакцина коронавирус Игорь Кузин COVID-19
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