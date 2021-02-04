Коронавирус. В Украине сделали меньше тестов за сутки, но число новых заболевших выросло
Вчера, 3 февраля, в Украине выявили 5082 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 3285), было сделано 42 112 тестов на COVID-19 (43 643). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (342), Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
За сутки умерли 140 больных (днем ранее 165), выздоровели – 9933 (10 101), были госпитализированы – 1893 (2159).
Основным методом ПЦР сделали 25 076 тестов (25 235), выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 036 (18 408).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 232 246 заболевших: 23 229 человек умерли, 1 055 406 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 342 случая за сутки (днем ранее – 330);
Винницкая область – 235 (192);
Волынская – 112 (94);
Днепропетровская – 223 (122);
Донецкая – 159 (102);
Житомирская – 282 (62);
Закарпатская – 299 (129);
Запорожская – 253 (211);
Ивано-Франковская – 354 (298);
Киевская – 189 (164);
Кировоградская – 25 (40);
Луганская – 77 (61);
Львовская – 308 (182);
Николаевская – 97 (65);
Одесская – 163 (177);
Полтавская – 160 (192);
Ровенская – 173 (101);
Сумская – 133 (74);
Тернопольская – 222 (120);
Харьковская – 299 (230);
Херсонская – 55 (23);
Хмельницкая – 429 (0);
Черкасская – 182 (98);
Черновицкая – 177 (165);
Черниговская – 134 (53).
Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.
- Правительство рассматривает сейчас переход к адаптивному карантину. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в некоторых регионах можно ослабить ограничения.
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