Коронавирус. В Украине снизилось число пациентов с пневмонией - Степанов

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения

В Украине уменьшилось количество людей, у которых обнаружена пневмония. Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.

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Также Степанов отметил, что все, кто умер от последствий COVID-19 за прошедшие сутки (21 человек), имели серьезные сопутствующие заболевания и находились в зоне риска.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, на сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения. Премьер подчеркнул, что большое число заболевших стало следствием вспышек в отдельных регионах, таких как Винницкая область, Закарпатье и Киев.

За все время (официально диагностировано) более 11,7 млн заболевших , 6,7 млн выздоровели, 541 000 умерли.

заболевших Украинцам уже разрешен въезд в 10 стран, но МИД не рекомендует этого делать.

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

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Денис Юдин

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