Коронавирус. В Украине снизилось число пациентов с пневмонией - Степанов
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения
В Украине уменьшилось количество людей, у которых обнаружена пневмония. Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба президента.
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Также Степанов отметил, что все, кто умер от последствий COVID-19 за прошедшие сутки (21 человек), имели серьезные сопутствующие заболевания и находились в зоне риска.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, на сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения. Премьер подчеркнул, что большое число заболевших стало следствием вспышек в отдельных регионах, таких как Винницкая область, Закарпатье и Киев.
- За все время (официально диагностировано) более 11,7 млн заболевших, 6,7 млн выздоровели, 541 000 умерли.
- Украинцам уже разрешен въезд в 10 стран, но МИД не рекомендует этого делать.
- Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.
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