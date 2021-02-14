Коронавирус. В Украине снизилось число случаев за сутки: заболеваемость в Киеве и областях

Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 3094 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5182), больше всего новых случаев COVID-19 было в Ивано-Франковской области (483). Об этом сообщил в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов.

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Также лидерами по суточной заболеваемости стали Черновицкая (272), Житомирская (220), Днепропетровская (212) и Закарпатская (207) области.

За сутки в Украине умерли 45 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 111), выздоровели – 2002 (6144), госпитализированы – 1917 (1889).

Было сделано 19 211 тестов на коронавирус (40 806). Основным методом ПЦР – 15 576 тестов (25 059), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3635 (15 747).

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 271 143 заболевших: 1 114 301 человек выздоровел, 24 330 пациентов умерли.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 82 заболевших за сутки (днем ранее – 320);

Винницкая область – 125 (365);

Волынская – 78 (112);

Днепропетровская – 212 (173);

Донецкая – 126 (140);

Житомирская – 220 (234);

Закарпатская – 207 (485);

Запорожская – 34 (136);

Ивано-Франковская – 483 (668);

Киевская – 184 (265);

Кировоградская – 11 (34);

Луганская – 22 (55);

Львовская – 164 (329);

Николаевская – 121 (79);

Одесская – 71 (183);

Полтавская – 34 (137);

Ровенская – 33 (114);

Сумская – 87 (130);

Тернопольская – 126 (135);

Харьковская – 93 (289);

Херсонская – 37 (23);

Хмельницкая – 121 (127);

Черкасская – 80 (164);

Черновицкая – 272 (384);

Черниговская – 71 (101).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

По данным моделирования KSE, в Украине коронавирусом переболели не более 20% населения – и природный коллективный иммунитет скоро не появится.

В феврале в Украине должна начаться вакцинация против COVID-19. Она будет бесплатной, заверял президент Зеленский.

Минздрав ожидает поставки в феврале 117 000 доз вакцины от Pfizer/BioNtech.

Марк Сировой

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