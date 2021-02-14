Коронавирус. В Украине снизилось число случаев за сутки: заболеваемость в Киеве и областях
Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 3094 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5182), больше всего новых случаев COVID-19 было в Ивано-Франковской области (483). Об этом сообщил в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов.
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Также лидерами по суточной заболеваемости стали Черновицкая (272), Житомирская (220), Днепропетровская (212) и Закарпатская (207) области.
За сутки в Украине умерли 45 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 111), выздоровели – 2002 (6144), госпитализированы – 1917 (1889).
Было сделано 19 211 тестов на коронавирус (40 806). Основным методом ПЦР – 15 576 тестов (25 059), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3635 (15 747).
С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 271 143 заболевших: 1 114 301 человек выздоровел, 24 330 пациентов умерли.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 82 заболевших за сутки (днем ранее – 320);
Винницкая область – 125 (365);
Волынская – 78 (112);
Днепропетровская – 212 (173);
Донецкая – 126 (140);
Житомирская – 220 (234);
Закарпатская – 207 (485);
Запорожская – 34 (136);
Ивано-Франковская – 483 (668);
Киевская – 184 (265);
Кировоградская – 11 (34);
Луганская – 22 (55);
Львовская – 164 (329);
Николаевская – 121 (79);
Одесская – 71 (183);
Полтавская – 34 (137);
Ровенская – 33 (114);
Сумская – 87 (130);
Тернопольская – 126 (135);
Харьковская – 93 (289);
Херсонская – 37 (23);
Хмельницкая – 121 (127);
Черкасская – 80 (164);
Черновицкая – 272 (384);
Черниговская – 71 (101).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- По данным моделирования KSE, в Украине коронавирусом переболели не более 20% населения – и природный коллективный иммунитет скоро не появится.
- В феврале в Украине должна начаться вакцинация против COVID-19. Она будет бесплатной, заверял президент Зеленский.
- Минздрав ожидает поставки в феврале 117 000 доз вакцины от Pfizer/BioNtech.
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