UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине снизилось число случаев за сутки: заболеваемость в Киеве и областях

14.02.2021, 08:32
Коронавирус. В Украине снизилось число случаев за сутки: заболеваемость в Киеве и областях - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 12 февраля, в Украине выявили 3094 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5182), больше всего новых случаев COVID-19 было в Ивано-Франковской области (483). Об этом сообщил в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также лидерами по суточной заболеваемости стали Черновицкая (272), Житомирская (220), Днепропетровская (212) и Закарпатская (207) области.

За сутки в Украине умерли 45 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 111), выздоровели – 2002 (6144), госпитализированы – 1917 (1889). 

Было сделано 19 211 тестов на коронавирус (40 806). Основным методом ПЦР – 15 576 тестов (25 059), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3635 (15 747).

С начала пандемии в Украине зафиксировали 1 271 143 заболевших: 1 114 301 человек выздоровел, 24 330 пациентов умерли.

Читайте также: ЦОЗ: Украинцы, скорее всего, не смогут выбирать вакцину при госвакцинации от COVID-19

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 82 заболевших за сутки (днем ранее – 320);
Винницкая область – 125 (365);
Волынская – 78 (112);
Днепропетровская – 212 (173);
Донецкая – 126 (140);
Житомирская – 220 (234);
Закарпатская – 207 (485);
Запорожская – 34 (136);
Ивано-Франковская – 483 (668);
Киевская – 184 (265);
Кировоградская – 11 (34);
Луганская – 22 (55);
Львовская – 164 (329);
Николаевская – 121 (79);
Одесская – 71 (183);
Полтавская – 34 (137);
Ровенская – 33 (114);
Сумская – 87 (130);
Тернопольская – 126 (135);
Харьковская – 93 (289);
Херсонская – 37 (23);
Хмельницкая – 121 (127);
Черкасская – 80 (164);
Черновицкая – 272 (384);
Черниговская – 71 (101).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 