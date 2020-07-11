Коронавирус. В Украине снизилось количество заболевших за сутки

По данным Минздрава, выздоровел от коронавируса 861 пациент за последние сутки

За минувшие в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели человек 800 человек (сутками ранее - 819), 27 умерли (днем ранее - 18), выздоровел 861 пациент (сутками ранее - 1016). Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 52 843 человек, из них 25 661 выздоровели, зафиксировано 1372 летальных случаев.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

10 июля сообщалось , что в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 819 человек (из них 67 детей и 65 медиков), 214 пациентов госпитализировали.

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Арина Толина

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