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Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд более 41 000 заболевших: данные по областям

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 08:19
Коронавирус. В Украине вторые сутки подряд более 41 000 заболевших: данные по областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 10 февраля в Украине выявили 41 229 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 41 694). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (4104), Одесской (4096) и Львовской (2951) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки умерли 236 инфицированных (днем ранее – 280), выздоровели – 20 850 (16 628), были госпитализированы – 3936 (4128).

Было сделано 154 597 тестов (157 551). Методом ПЦР – 78 229 (84 520), ИФА – 6427 (6962), экспресс-тестов – 69 941 (66 069).

На утро 11 февраля в Украине зафиксировали 4 462 970 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 403 пациента, выздоровели – 3 750 826.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4104 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 3880);
Винницкая область – 962 (1001);
Волынская – 1185 (1118);
Днепропетровская – 2418 (2420);
Донецкая – 1953 (1545);
Житомирская – 1619 (2602);
Закарпатская – 767 (928);
Запорожская – 1649 (1423);
Ивано-Франковская – 1070 (1441);
Киевская – 1279 (1373);
Кировоградская – 511 (494);
Луганская – 717 (756);
Львовская – 2951 (2280);
Николаевская – 1114 (957);
Одесская – 4096 (3918);
Полтавская – 1451 (1523);
Ровенская – 1499 (1917);
Сумская – 1857 (1471);
Тернопольская – 1126 (1379);
Харьковская – 1995 (2016);
Херсонская – 1577 (1373);
Хмельницкая – 1856 (2109);
Черкасская – 1370 (1232);
Черновицкая – 958 (1062);
Черниговская – 1145 (1476).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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