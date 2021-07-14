Коронавирус. В Украине выявили более 500 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

За сутки 13 июля в Украине выявили 547 заболевших коронавирусом (днем ранее – 481), больше всего новых диагнозов COVID-19 – в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях. Не выявлено новых заболевших в Черниговской области, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умерли 25 больных COVID-19 (днем ранее – 36), выздоровели – 797 (750), были госпитализированы – 409 (249).

В стране сделано 43 649 тестов на коронавирус (41 120): методом ПЦР – 18 572 (20 909), ИФА – 8105 (9783), экспресс-тестов – 16 972 (10 428).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 242 245 заболевших COVID-19: умерли 52 665 пациентов, выздоровели – 2 179 076.

Читайте также: В инструкцию к вакцине J&J от ковида внесли предупреждение об аутоиммунном заболевании

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 165 выявленных заболевших COVID-19 (днем ранее – 142);

Винницкая область – 6 (6);

Волынская – 6 (3);

Днепропетровская – 31 (15);

Донецкая – 31 (53);

Житомирская – 4 (3);

Закарпатская – 6 (10);

Запорожская – 26 (9);

Ивано-Франковская – 2 (2);

Киевская – 39 (20);

Кировоградская – 2 (3);

Луганская – 23 (28);

Львовская – 22 (14);

Николаевская – 19 (9);

Одесская – 36 (49);

Полтавская – 13 (20);

Ровенская – 6 (12);

Сумская – 22 (8);

Тернопольская – 1 (1);

Харьковская – 20 (23);

Херсонская – 25 (13);

Хмельницкая – 18 (6);

Черкасская – 13 (18);

Черновицкая – 11 (6)

Черниговская – 0 (8).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

С 12 июля в Украине вакцина Pfizer стала доступной для всех желающих, но приоритет – у групп риска.

На утро 13 июля в Украине ввели 3,5 млн доз вакцины от коронавируса. Больше всего кололи Pfizer / BioNTech и CoronaVac.

Читайте также: СМИ дали слова эксперта ВОЗ, что лучше не смешивать вакцины. Что она реально имела в виду

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.