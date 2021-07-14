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Коронавирус. В Украине выявили более 500 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям

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14.07.2021, 09:00
Коронавирус. В Украине выявили более 500 заболевших за сутки – данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото – Depositphotos.com

За сутки 13 июля в Украине выявили 547 заболевших коронавирусом (днем ранее – 481), больше всего новых диагнозов COVID-19 – в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях. Не выявлено новых заболевших в Черниговской области, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 25 больных COVID-19 (днем ранее – 36), выздоровели – 797 (750), были госпитализированы – 409 (249).

В стране сделано 43 649 тестов на коронавирус (41 120): методом ПЦР – 18 572 (20 909), ИФА – 8105 (9783), экспресс-тестов – 16 972 (10 428).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 242 245 заболевших COVID-19: умерли 52 665 пациентов, выздоровели – 2 179 076.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 165 выявленных заболевших COVID-19 (днем ранее – 142);
Винницкая область – 6 (6);
Волынская – 6 (3);
Днепропетровская – 31 (15);
Донецкая – 31 (53);
Житомирская – 4 (3);
Закарпатская – 6 (10);
Запорожская – 26 (9);
Ивано-Франковская – 2 (2);
Киевская – 39 (20);
Кировоградская – 2 (3);
Луганская – 23 (28);
Львовская – 22 (14);
Николаевская – 19 (9);
Одесская – 36 (49);
Полтавская – 13 (20);
Ровенская – 6 (12);
Сумская – 22 (8);
Тернопольская – 1 (1);
Харьковская – 20 (23);
Херсонская – 25 (13);
Хмельницкая – 18 (6);
Черкасская – 13 (18);
Черновицкая – 11 (6)
Черниговская – 0 (8).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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