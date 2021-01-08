Коронавирус. В Украине выявили более 5500 новых заболевших, Киев – лидер по заболеваемости

За прошедшие сутки в Украине выявили 5676 заболевших коронавирусном (днем ранее – 8997). Больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве (438), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пятерку лидеров по суточной заболеваемости также вошли Николаевская (418), Донецкая (384), Днепропетровская (376) и Киевская (371) области.

За сутки в Украине выздоровел 5131 пациент (днем ранее – 11 316). Умерли 83 больных COVID-19 (148). Было госпитализировано 2402 человека (2567).

Официально было сделано 20 192 теста на коронавирус (55 438). Основным методом ПЦР сделали 16 152 тестов (37 287), еще 4040 (17 151) исследований проведено методом ИФА, который выявляет и переболевших.

За все время эпидемии в Украине выявили 1 105 169 заболевших COVID-19: из них умерли 19 588 человек, выздоровели – 778 345.

Сегодня в Украине начинается локдаун, который продлится до 24 января.

Читайте также: Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса в ближайшее время – Ляшко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.