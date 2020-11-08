Коронавирус. В Украине выявили более 9300 новых заболевших – динамика эпидемии
08.11.2020, 08:35
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 460 331 инфицированных/больных. 206 866 из них выздоровели, 8450 – умерли
Вчера, 7 ноября, в Украине выявили 9397 (10 746 днем ранее) новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 315 детей и 326 медиков.
Госпитализировали 1157 (1470) пациентов.
Умерло 138 больных (187). Выздоровели 2637 (8685) человек.
Официально за 7 ноября сделано 49 720 теста. Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 41 466, по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 8254.
- С 9 ноября в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, включены 12 областных центров.
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