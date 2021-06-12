Коронавирус. В Украине выявили менее 1300 заболевших, госпитализированы 700 человек

Вчера, 11 июня, в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1603), выздоровели 4905 пациентов (днем ранее – 5583). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Госпитализированы 709 человек (сутками ранее – 762), 69 пациентов умерли (сутками ранее – 70).

Официально за 11 июня сделано 54 821 тест на коронавирус (55 342 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 26 999 (25 837), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 10 910 (10 741), экспресс-тестов на антиген – 16 912 (18 764).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 222 701 заболевших COVID-19, из них 2 125 685 выздоровели, 51 646 человек умерли.

8 июня в МОЗ рассказали, кто и где получит вторую дозу вакцины от коронавируса.

9 июня по всей Украине ввели зеленый уровень эпидопасности.

На выходных центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список.

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Владислав Сердюк

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