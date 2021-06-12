UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине выявили менее 1300 заболевших, госпитализированы 700 человек

12.06.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине выявили менее 1300 заболевших, госпитализированы 700 человек - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 11 июня, в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1603), выздоровели 4905 пациентов (днем ранее – 5583). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Госпитализированы 709 человек (сутками ранее – 762), 69 пациентов умерли (сутками ранее – 70).

Официально за 11 июня сделано 54 821 тест на коронавирус (55 342 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 26 999 (25 837), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 10 910 (10 741), экспресс-тестов на антиген – 16 912 (18 764).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 222 701 заболевших COVID-19, из них 2 125 685 выздоровели, 51 646 человек умерли.

Читайте разбор: Привитых Sputnik V не пускают в Украину – "заворачивают" на границе

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 