Коронавирус. В Украине выявили менее 1300 заболевших, госпитализированы 700 человек
Вчера, 11 июня, в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1603), выздоровели 4905 пациентов (днем ранее – 5583). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Госпитализированы 709 человек (сутками ранее – 762), 69 пациентов умерли (сутками ранее – 70).
Официально за 11 июня сделано 54 821 тест на коронавирус (55 342 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 26 999 (25 837), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 10 910 (10 741), экспресс-тестов на антиген – 16 912 (18 764).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 222 701 заболевших COVID-19, из них 2 125 685 выздоровели, 51 646 человек умерли.
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