Коронавирус. В Украине за сутки более 38 000 заболевших: данные по областям
За сутки 11 февраля в Украине выявили 38 212 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 41 229). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (4229), Одесской (3670) и Днепропетровской (2596) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки умерли 265 инфицированных (днем ранее – 236), выздоровели – 19 943 (20 850), были госпитализированы – 373 (3936).
Было сделано 139 475 тестов (154 597). Методом ПЦР – 72 764 (78 229), ИФА – 6138 (6427), экспресс-тестов – 60 573 (69 941).
На утро 12 февраля в Украине зафиксировали 4 501 182 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 668 пациента, выздоровели – 3 770 769.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 4229 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4104);
Винницкая область – 720 (962);
Волынская – 1060 (1185);
Днепропетровская – 2596 (2418);
Донецкая – 1808 (1953);
Житомирская – 1489 (1619);
Закарпатская – 795 (767);
Запорожская – 1276 (1649);
Ивано-Франковская – 791 (1070);
Киевская – 1326 (1279);
Кировоградская – 487 (1279);
Луганская – 783 (717);
Львовская – 2351 (2951);
Николаевская – 1013 (1114);
Одесская – 3670 (4096);
Полтавская – 1407 (1451);
Ровенская – 1145 (1499);
Сумская – 1671 (1857);
Тернопольская – 813 (1126);
Харьковская – 1736 (1995);
Херсонская – 1604 (1577);
Хмельницкая – 1813 (1856);
Черкасская – 1246 (1370);
Черновицкая – 789 (958);
Черниговская – 1594 (1145).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
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