Коронавирус. В Украине за сутки больше новых выздоровевших, чем заболевших: динамика

За вчера, 18 декабря, в Украине выявили 11 742 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 12 630). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях. За сутки выздоровели 13 314 человек (днем ранее – 12 866), умерли 213 больных (260), госпитализированы 2865 пациентов (2904).

Было сделано 60 089 тестов (днем ранее – 68 759). Основным методом ПЦР провели 39 258 тестирований. Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 20 831 тестов.

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 956 123 заболевшего, 574 536 выздоровевших и 16 469 умерших.

15 декабря Степанов заявил, что Украина рассчитывает получить первые дозы вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года.

16 декабря Минобразования рекомендовало школам объявить каникулы на время январского карантина.

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Владислав Сердюк

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