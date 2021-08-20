Коронавирус. В Украине за сутки выявили 1600 заболевших, в лидерах Киев и Одесская область
Вчера, 19 августа, в Украине выявили 1600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1560), выздоровели 882 пациента (днем ранее – 898). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 112 детей и 46 медиков. Госпитализированы 597 человек (сутками ранее – 665), 26 пациентов умерли (сутками ранее – 32).
Официально за 19 августа сделаны 48 942 теста на коронавирус (50 593 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 478, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 6454, экспресс-тестов на антиген – 19 010.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях:
Киев – 222 заболевших за сутки;
Одесская область – 109;
Донецкая – 108;
Запорожская – 97;
Харьковская – 86;
Черновицкая – 79;
Херсонская – 75;
Киевская – 71;
Львовская – 70;
Днепропетровская – 68;
Хмельницкая – 68;
Луганская – 67;
Ивано-Франковская – 61;
Полтавская – 56;
Тернопольская – 56;
Житомирская – 48;
Черниговская – 48;
Сумская – 46;
Черкасская – 34;
Винницкая – 33;
Ровенская – 29;
Волынская – 22;
Закарпатская – 20;
Николаевская – 17;
Кировоградская – 10.
- 18 августа, сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.
- Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.
- Сегодня, 19 августа, в Киеве начнут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
- Вчера, 19 августа, Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.
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