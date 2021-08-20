Коронавирус. В Украине за сутки выявили 1600 заболевших, в лидерах Киев и Одесская область

Вчера, 19 августа, в Украине выявили 1600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1560), выздоровели 882 пациента (днем ранее – 898). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 112 детей и 46 медиков. Госпитализированы 597 человек (сутками ранее – 665), 26 пациентов умерли (сутками ранее – 32).

Официально за 19 августа сделаны 48 942 теста на коронавирус (50 593 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 478, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 6454, экспресс-тестов на антиген – 19 010.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 271 826 заболевших COVID-19, из них 2 200 000 выздоровели, 53 394 человек умерли. Проведено более 11,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях:

Киев – 222 заболевших за сутки;

Одесская область – 109;

Донецкая – 108;

Запорожская – 97;

Харьковская – 86;

Черновицкая – 79;

Херсонская – 75;

Киевская – 71;

Львовская – 70;

Днепропетровская – 68;

Хмельницкая – 68;

Луганская – 67;

Ивано-Франковская – 61;

Полтавская – 56;

Тернопольская – 56;

Житомирская – 48;

Черниговская – 48;

Сумская – 46;

Черкасская – 34;

Винницкая – 33;

Ровенская – 29;

Волынская – 22;

Закарпатская – 20;

Николаевская – 17;

Кировоградская – 10.

18 августа, сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.

Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.

Сегодня, 19 августа, в Киеве начнут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Вчера, 19 августа, Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

Денис Юдин

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