Коронавирус. В Украину прибывают два типа тестов: как их будут использовать

Сегодня, 22 марта, в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (полимеразная цепная реакция – золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.
В МОЗ подчеркнули, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки". Это происходит в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В такой ситуации медики должны сделать два теста: на грипп и экспресс-тест на коронавирус.
Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.
Отмечается, что в случае, когда негативны оба теста - и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.
Кроме того в Минздраве добавили, что в регионах каждый день лаборатории проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам, на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики.
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