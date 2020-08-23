Коронавирус. В восьми регионах Украины - более 100 новых заболевших: данные по областям
За прошедшие сутки более 100 новых заболевших выявили в Киеве и семи областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (307) и Черновицкой области (213). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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По всей стране за сутки появилось 1987 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 104 958 заболевших, 2271 умерших и 51 735 выздоровевших.
Развитие эпидемии по регионам:
Львовская область – 13 111 заболевших (146 за сутки);
Киев - 11 814 (307);
Черновицкая – 8926 (213);
Ровенская - 8460 (77);
Ивано-Франковская - 7805 (174);
Харьковская – 7493 (169);
Закарпатская - 6987 (102);
Одесская - 5909 (121);
Волынская - 5102 (50);
Киевская - 4952 (71);
Тернопольская - 4626 (119);
Винницкая - 3592 (39);
Житомирская - 2821 (87);
Днепропетровская - 1966 (34);
Хмельницкая - 1946 (42);
Черниговская - 1468 (45);
Запорожская - 1331 (44);
Черкасская – 1286 (38);
Донецкая - 1234 (19);
Сумская - 1165 (20);
Николаевская - 981 (43);
Кировоградская - 764 (8);
Полтавская - 642 (6);
Херсонская - 334 (2);
Луганская - 243 (11).
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 1987 новых заболевших коронавирусом COVID-19.
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