Коронавирус. В восьми регионах Украины - более 100 новых заболевших: данные по областям

За прошедшие сутки более 100 новых заболевших выявили в Киеве и семи областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (307) и Черновицкой области (213). Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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По всей стране за сутки появилось 1987 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в Украине зафиксировали 104 958 заболевших, 2271 умерших и 51 735 выздоровевших.

Развитие эпидемии по регионам:

Львовская область – 13 111 заболевших (146 за сутки);

Киев - 11 814 (307);

Черновицкая – 8926 (213);

Ровенская - 8460 (77);

Ивано-Франковская - 7805 (174);

Харьковская – 7493 (169);

Закарпатская - 6987 (102);

Одесская - 5909 (121);

Волынская - 5102 (50);

Киевская - 4952 (71);

Тернопольская - 4626 (119);

Винницкая - 3592 (39);

Житомирская - 2821 (87);

Днепропетровская - 1966 (34);

Хмельницкая - 1946 (42);

Черниговская - 1468 (45);

Запорожская - 1331 (44);

Черкасская – 1286 (38);

Донецкая - 1234 (19);

Сумская - 1165 (20);

Николаевская - 981 (43);

Кировоградская - 764 (8);

Полтавская - 642 (6);

Херсонская - 334 (2);

Луганская - 243 (11).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

1987 новых заболевших коронавирусом COVID-19 За прошедшие сутки в Украине выявили

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Владислав Сердюк

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