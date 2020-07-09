Коронавирус. Восемь областей не готовы к ослаблению карантина - данные Минздрава
Высокая недельная динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Тернопольской области, в Закарпатской больницы заполнены на 63%
В восьми областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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На 9 июля одному или нескольким критериям не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с COVID-19, составила 62,95%.
Высокая недельная динамика заболеваемости наблюдается в Тернопольской области - 66,33%.
Сводная информация по регионам (нажмите, чтобы увеличить):
Готовность регионов к смягчению ограничительных мер оценивается по четырем показателям:
- загруженность больниц, принимающих пациентов с COIVD-19;
- количество проводимых в регионе ПЦР и ИФА-тестов на коронавирус;
- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований;
- динамика недельной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей.
- Суточная заболеваемость COVID-19 в мире достигла рекордного уровня.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 810 новых заболевших COVID-19.
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