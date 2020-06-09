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Коронавирус. Возможность повторно заболеть COVID-19 пока не доказана – МОЗ

Коронавирус. Возможность повторно заболеть COVID-19 пока не доказана – МОЗ - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
09.06.2020, 10:18

Коронавирусная инфекция – это новая болезнь, и ученые продолжают выяснять, возможно ли заболеть COVID-19 повторно, отмечают в Минздраве

Возможность повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 пока научно не доказана, хотя в научной прессе и появляются сообщения о реальности такого сценария. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Научно доказанных статей, которые бы четко могли сказать, что такое (повторное заболевание, - ред.) может быть, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые в том числе работают с Минздравом, нам таких доводов еще не приводили", - сказал чиновник.

В то же время Степанов добавил, что в научной прессе появляются работы о возможности повторного заражения, однако болезнь новая – и еще требует изучения.

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"В научной прессе встречается такая информация, есть соответствующие работы. Но мы должны помнить, что COVID-19 – это совсем новая инфекция. Постоянно проходят исследования, в том числе и о повторном инфицировании человека, который уже переболел", - сообщил он.

  • В Украине за последние сутки зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью, что на 69 пациентов меньше, чем было днем ранее. Сразу в шести областях не было новых случаев инфицирования.
  • Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19 и 810 умерших. Одолели недуг 12 412 человек.

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Марк Сировой
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