Коронавирус. Возможность повторно заболеть COVID-19 пока не доказана – МОЗ

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Возможность повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 пока научно не доказана, хотя в научной прессе и появляются сообщения о реальности такого сценария. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Научно доказанных статей, которые бы четко могли сказать, что такое (повторное заболевание, - ред.) может быть, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые в том числе работают с Минздравом, нам таких доводов еще не приводили", - сказал чиновник.

В то же время Степанов добавил, что в научной прессе появляются работы о возможности повторного заражения, однако болезнь новая – и еще требует изучения.

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"В научной прессе встречается такая информация, есть соответствующие работы. Но мы должны помнить, что COVID-19 – это совсем новая инфекция. Постоянно проходят исследования, в том числе и о повторном инфицировании человека, который уже переболел", - сообщил он.

за последние сутки В Украине зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью , что на 69 пациентов меньше, чем было днем ранее. Сразу в шести областях не было новых случаев инфицирования.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19 и 810 умерших. Одолели недуг 12 412 человек.

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