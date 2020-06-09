Коронавирус. В Киеве снизилось число новых больных за сутки – карта по районам

Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

За последние сутки в Киеве коронавирусной инфекцией заболели 33 человека, хотя днем ранее суточное число новых больных COVID-19 составляло 72 человека. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди новых заболевших - 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и один мальчик, которому девять лет. Пятеро инфицированных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

За сутки выздоровели 37 человек, два пациента умерли.

Больше всего новых больных COVID-19 выявлено в Святошинском (семь случаев), Оболонском и Подольском (по пять в каждом) районах.

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Всего на 8:50 утра с начала эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 3523 заболевших, 925 из которых выздоровели. Умерли 79 пациентов с COVID-19 из столицы.

в детском саду "Калинка" в Броварах Киевской области. Вчера сообщалось о вспышке заболеваемости COVID-19

за последние сутки В Украине зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью , что на 69 пациентов меньше, чем было днем ранее. Сразу в шести областях не было новых случаев инфицирования.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19 и 810 умерших. Одолели недуг 12 412 человек.

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Карта - Віталій Кличко, Telegram