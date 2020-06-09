Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Киеве снизилось число новых больных за сутки – карта по районам

Коронавирус. В Киеве снизилось число новых больных за сутки – карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
09.06.2020, 09:09

С начала эпидемии коронавируса в Киеве выявили 3523 больных COVID-19, 79 человек умерли

За последние сутки в Киеве коронавирусной инфекцией заболели 33 человека, хотя днем ранее суточное число новых больных COVID-19 составляло 72 человека. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди новых заболевших - 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и один мальчик, которому девять лет. Пятеро инфицированных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

За сутки выздоровели 37 человек, два пациента умерли.

Больше всего новых больных COVID-19 выявлено в Святошинском (семь случаев), Оболонском и Подольском (по пять в каждом) районах.

Смотрите также: Повод для оптимизма. Бессимптомные больные COVID-19 редко заразны, заявили в ВОЗ

Нажмите на инфографику, чтобы увеличить

Всего на 8:50 утра с начала эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 3523 заболевших, 925 из которых выздоровели. Умерли 79 пациентов с COVID-19 из столицы.

  • Вчера сообщалось о вспышке заболеваемости COVID-19 в детском саду "Калинка" в Броварах Киевской области.
  • В Украине за последние сутки зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью, что на 69 пациентов меньше, чем было днем ранее. Сразу в шести областях не было новых случаев инфицирования.
  • Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19 и 810 умерших. Одолели недуг 12 412 человек.

Читайте также: В ВОЗ заявили о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Карта - Віталій Кличко, Telegram

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
киев коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 