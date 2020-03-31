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Коронавирус. Выставочные центры и дворцы спорта могут стать полевыми госпиталями

Коронавирус. Выставочные центры и дворцы спорта могут стать полевыми госпиталями - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
31.03.2020, 11:59

Выставочные центры и дворцы спорта могут переделать под временные полевые госпитали

В выставочных центрах и дворцах спорта могут разместить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко

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По его словам, проект временных рекомендаций для развертывания госпиталей вне учреждений здравоохранения уже разработан и передан в два профильных учреждения - Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии. 

"После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койко-мест в так называемых выставочных центрах, дворцах спорта, в случае такой необходимости", - заявил Ляшко, напомнив, что всего этого можно избежать, если соблюдать нормы карантина.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.
  • Сегодня сообщалось, что в готовятся к захоронению жертв COVID-19: выбрали спецполигон за городом. 

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Владислав Сердюк
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Виктор Ляшко Дворец спорта выставочный центр коронавирус COVID-19 полевой госпиталь
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