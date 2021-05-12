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Коронавирус. За сутки в Украине 4500 заболевших, больше всего в Киеве и Ровенской области

12.05.2021, 08:18
Коронавирус. За сутки в Украине 4500 заболевших, больше всего в Киеве и Ровенской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 11 мая, в Украине выявили 4538 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2208), выздоровели 19 766 пациентов (днем ранее – 8617). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 180 детей и 142 медика. Госпитализированы 1349 человек (сутками ранее – 1084),  356 пациентов умерли (сутками ранее – 119).

Официально за 11 мая сделаны 71 383 теста на коронавирус (21 974 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 38 959, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 12 617, экспресс-тестов на антиген – 19 807.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ровенской, Полтавской, Донецкой и  Харьковской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 129 073 заболевших COVID-19, из них 1 797 136 выздоровели, 46 987 человек умерли. Проведено более 9,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 627 заболевших за сутки;
Ровенская – 471;
Полтавская – 380;
Донецкая – 356;
Харьковская – 345;
Черкасская – 304;
Запорожская – 275;
Днепропетровская – 211;
Луганская – 199;
Киевская – 169;
Хмельницкая – 153;
Одесская – 150;
Волынская – 139;
Львовская – 136;
Николаевская – 132;
Черновицкая – 65;
Черниговская – 65;
Винницкая – 63;
Житомирская – 60;
Сумская – 58;
Тернопольская – 54;
Кировоградская – 52;
Ивано-Франковская – 31;
Херсонская – 31;
Закарпатская – 12.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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