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Коронавирус. За сутки в Украине вакцинировались почти 6000 человек

11.03.2021, 10:02
Коронавирус. За сутки в Украине вакцинировались почти 6000 человек - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

За прошедшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 5898 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала кампании прививку от COVID-19 сделали 29 378 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки больше всего вакцинаций провели в Тернопольской области (500), с начала кампании по количеству сделанных прививок лидирует Донецкая область (3504), меньше всего вакцинируются в Закарпатской области (494).

Читайте также: Как записаться на прививку от COVID-19 остатками вакцин и узнать, подходите ли вы

Денис Юдин
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вакцинация вакцина коронавирус   COVID-19
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