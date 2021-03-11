Коронавирус. За сутки в Украине вакцинировались почти 6000 человек

За прошедшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 5898 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.

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С начала кампании прививку от COVID-19 сделали 29 378 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки больше всего вакцинаций провели в Тернопольской области (500), с начала кампании по количеству сделанных прививок лидирует Донецкая область (3504), меньше всего вакцинируются в Закарпатской области (494).

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Денис Юдин

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