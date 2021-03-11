Коронавирус. За сутки в Украине вакцинировались почти 6000 человек
11.03.2021, 10:02
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)
За прошедшие сутки в Украине вакцинировались от коронавируса 5898 человек, сообщает пресс-служба Минздрава.
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С начала кампании прививку от COVID-19 сделали 29 378 человек, все они получили первую дозу вакцины.
За сутки больше всего вакцинаций провели в Тернопольской области (500), с начала кампании по количеству сделанных прививок лидирует Донецкая область (3504), меньше всего вакцинируются в Закарпатской области (494).
- 9 марта 2021 года глава Минздрава Степанов заявил, что после вакцинации 20 000 человек в Украине не зафиксировано тяжелых побочных последствий.
- Вчера, 10 марта, в Украине обновили список карантинных зон: оранжевая сократилась, в красной находятся четыре области. В Украине введут локдаун, если в красной зоне окажется большинство областей, говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 9084 новых случая коронавируса.
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