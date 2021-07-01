Коронавирус. За сутки в Украине выявили 705 новых случаев, треть из них в Киеве

Вчера, 30 июня, в Украине выявили 705 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 633), выздоровели 1719 пациентов (днем ранее – 2294). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 28 детей и 18 медиков. Госпитализированы 464 человека (сутками ранее – 360), 51 пациент умер (сутками ранее – 40).

Официально за 30 июня сделаны 49 038 тестов на коронавирус (45 794 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 20 913, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 9743, экспресс-тестов на антиген – 18 382.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 235 801 заболевших COVID-19, из них 2 168 387 – выздоровели, 52 391 человек умер. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:



Киев – 231 заболевший за сутки;

Киевская – 56;

Одесская – 41;

Харьковская – 41;

Днепропетровская – 31;

Львовская – 29;

Донецкая – 28;

Луганская – 28;

Херсонская – 26;

Черкасская – 25;

Запорожская – 24;

Сумская – 21;

Винницкая – 17;

Житомирская – 17;

Николаевская – 16;

Хмельницкая – 12;

Полтавская – 11;

Ровенская – 11;

Волынская – 10;

Черниговская – 8;

Ивано-Франковская – 7;

Черновицкая – 5;

Кировоградская – 4;

Закарпатская – 3;

Тернопольская – 3.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.