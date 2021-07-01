Коронавирус. За сутки в Украине выявили 705 новых случаев, треть из них в Киеве
Вчера, 30 июня, в Украине выявили 705 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 633), выздоровели 1719 пациентов (днем ранее – 2294). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 28 детей и 18 медиков. Госпитализированы 464 человека (сутками ранее – 360), 51 пациент умер (сутками ранее – 40).
Официально за 30 июня сделаны 49 038 тестов на коронавирус (45 794 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 20 913, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 9743, экспресс-тестов на антиген – 18 382.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 235 801 заболевших COVID-19, из них 2 168 387 – выздоровели, 52 391 человек умер. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 231 заболевший за сутки;
Киевская – 56;
Одесская – 41;
Харьковская – 41;
Днепропетровская – 31;
Львовская – 29;
Донецкая – 28;
Луганская – 28;
Херсонская – 26;
Черкасская – 25;
Запорожская – 24;
Сумская – 21;
Винницкая – 17;
Житомирская – 17;
Николаевская – 16;
Хмельницкая – 12;
Полтавская – 11;
Ровенская – 11;
Волынская – 10;
Черниговская – 8;
Ивано-Франковская – 7;
Черновицкая – 5;
Кировоградская – 4;
Закарпатская – 3;
Тернопольская – 3.
- На прошлой неделе в Украине дважды были рекорды по вакцинации от коронавируса.
- В июле Минздрав ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от COVID-19.
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