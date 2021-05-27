Коронавирус. За сутки выявили 3500 новых заболевших, больше всего в Киеве

Вчера, 26 мая, в Украине выявили 3509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3395), выздоровели 16 867 пациентов (днем ранее – 14 987). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 193 ребенка и 82 медика. Госпитализированы 1402 человека (сутками ранее – 1778), 183 пациента умерли (сутками ранее – 208).

Официально за 26 мая сделаны 67 564 тестов на коронавирус (71 988 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 29 280, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 12 440, экспресс-тестов на антиген – 25 844.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 193 367 заболевших COVID-19, из них 2 006 918 выздоровели, 50 076 человек умерли. Проведено более 10,1 млн ПЦР-тестов.

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24 мая 2021 года в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом перевели в желтую зону карантина Донецкую область.

В тот же день сообщалось, что ученые пришли к выводу: иммунитет подавляющего большинства легко переболевших COVID-19, похоже, обеспечивает им очень длительную защиту от повторного заболевания.

Вчера, 25 мая, в Украину прибыла партия вакцины против коронавируса производства компании Pfizer.

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Денис Юдин

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