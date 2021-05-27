UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За сутки выявили 3500 новых заболевших, больше всего в Киеве

27.05.2021, 08:25
Коронавирус. За сутки выявили 3500 новых заболевших, больше всего в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 26 мая, в Украине выявили 3509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3395), выздоровели 16 867 пациентов (днем ранее – 14 987). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди новых заболевших 193 ребенка и 82 медика. Госпитализированы 1402 человека (сутками ранее – 1778), 183 пациента умерли (сутками ранее – 208).

Официально за 26 мая сделаны 67 564 тестов на коронавирус (71 988 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 29 280, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 12 440, экспресс-тестов на антиген – 25 844.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 193 367 заболевших COVID-19, из них 2 006 918 выздоровели, 50 076 человек умерли. Проведено более 10,1 млн ПЦР-тестов.

Новость дополняется...

Читайте также: Хорошая новость. Если легко переболел ковидом – защищен теперь надолго: новое исследование

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 