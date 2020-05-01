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Коронавирус за сутки выявили у 37 детей и 91 медика - Минздрав

Коронавирус за сутки выявили у 37 детей и 91 медика - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
01.05.2020, 13:32

По данным Минздрава, госпитализировали за сутки в больницы 121 человека

Коронавируную инфекцию СЩМШВ-19 в Украине за последние сутки выявили еще у 37 детей и 91 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник. Было госпитализировано 121 человека", - отметил Степанов.

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За минувшие сутки проведены 6 942 тестирования методом ПЦР.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

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Арина Толина
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