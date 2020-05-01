Коронавирус за сутки выявили у 37 детей и 91 медика - Минздрав

Коронавируную инфекцию СЩМШВ-19 в Украине за последние сутки выявили еще у 37 детей и 91 медика. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник. Было госпитализировано 121 человека", - отметил Степанов.
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За минувшие сутки проведены 6 942 тестирования методом ПЦР.
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