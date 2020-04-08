Коронавирусу вопреки. Большинство украинцев считают себя счастливыми - опрос

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Большинство украинцев считают себя скорее счастливыми, чем несчастными. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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Отмечается, что очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст - тем счастливее себя чувствуют опрошенные.

Согласно результатам опроса, 70% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от его внутреннего состояния. В то же время, 21% убеждены, что счастлив человек или нет - зависит от внешних обстоятельств.

Согласно результатам исследования, ощущению счастья помогают интернальный локус контроля (моя жизнь, настроение, эмоции и поведение в первую очередь зависят от меня - я несу ответственность за свои состояния), прочные межличностные связи и интенсивность общения (с родными, друзьями), взаимопомощь и базовое доверие к людям.

Выборочная совокупность: I волна (27-28.03 2020) - 1660 респондентов, II волна (3-4.04.2020) - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Вчера сообщалось, что во время карантина украинцы, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно) значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам.

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