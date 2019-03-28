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28.03.2019, 06:46

Кучма стал почетным членом Международной академии астронавтики

Кучма стал почетным членом Международной академии астронавтики - Фото
Леонид Кучма (фото - LIGA.net)

Кучма более 30 лет работал в КБ Южное и на Южмаше; в бюро он с 1982 года был первым замгенконструктора, а на заводе в 1986-1992 годах - гендиректором.

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Второй президент Украины Леонид Кучма вчера, 27 марта в Париже, стал почетным академиком Международной академии астронавтики (IAA). Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

IAA - основанная в 1960 году по инициативе одного из основоположников аэродинамики и ракетной техники Теодора фон Кармана международная общественная организация, которая объединяет ведущих ученых и инженеров в области космических исследований.

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За последние 30 лет почетный статус получили только крайне выдающиеся члены академии, пишет пресс-релиз IAA: первый человек в космосе Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, первый человек на Луне Нил Армстронг, американский астронавт Джон Гленн, нобелевский лауреат-физик Луи Де Бройль и несколько других.

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Вместе с Кучмой почетными академиками IAA стали второй человек на Луне Базз Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавт Жюли Пейет - нынешний генерал-губернатором Канады.

"Космическая деятельность Украины уже давно стала в мире ее визитной карточкой. Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса, и что она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения", - сказал Кучма на торжественной церемонии.

В период его работы там были разработаны различные оборонные и гражданские системы - от модернизации боевой ракеты СС-18 (Сатана) и работ по проекту "железнодорожного старта" СС-24 (Скальпель) до аппаратуры для высадки человека на поверхность Луны и его возвращения на орбитальный модуль.

В годы пребывания Кучмы на посту президента Украина была в топ-5 стран по количеству космических запусков, а в стране разработали передовую на то время ракету Зенит-3SL для "Морского старта".

Отметим, что сейчас финансирование украинского космоса находится на крайне низком уровне.

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Теги: космос, леонид кучма, Международная академия астронавтики
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