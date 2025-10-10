Легион добровольцев "Свобода России" впервые применил надводные дроны против врага – видео

В разведке заявили, что первое использование надводных БпЛА российскими добровольцами – это новая фаза антипутинского сопротивления

Бойцы Легиона "Свобода России" (Иллюстративное фото: t.me/legionoffreedom)

Российские добровольцы из Легиона "Свобода России" впервые применили надводные катера для поражения оккупантов. Об этом сообщило Главное управление разведки, назвав этот этап новой фазой антипутинского сопротивления.

Добровольцы из РФ вместе со спецназовцами подразделения активных действий ГУР FERRATA открыли новое направление в борьбе против российского оккупационного режима и реализовали операцию на воде.

В разведке отметили, что российские добровольцы использовали надводные безэкипажные катера для атак по армии РФ впервые и назвали это историческим шагом и началом новой страницы антипутинского сопротивления.

Работа была результативной.

"Четкое взаимодействие, точная разведка и инновационные подходы позволяют разведчикам успешно действовать против врага на значительном расстоянии от берега. Но это только начало. Впереди – новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде", – отметили в ГУР.

Сами легионеры подчеркнули, что у путинского режима не осталось безопасного направления ни на суше, ни в воздухе, ни на воде.