Легіон добровольців "Свобода Росії" вперше застосував надводні дрони проти росіян – відео

У розвідці заявили, що перше використання надводних БпЛА російськими добровольцями – це нова фаза антипутінського спротиву

Бійці Легіону "Свобода Росії" (Ілюстративне фото: t.me/legionoffreedom)

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні катери для ураження окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки, назвавши цей етап новою фазою антипутінського спротиву.

Добровольці з РФ разом зі спецпризначенцями підрозділу активних дій ГУР FERRATA відкрили новий напрямок у боротьбі проти російського окупаційного режиму та реалізували операцію на воді.

У розвідці зазначили, що російські добровольці використали надводні безекіпажні катери для атак по армії РФ вперше та назвали це історичним кроком та початком нової сторінки антипутінського спротиву.

Робота була результативною.

"Чітка взаємодія, точна розвідка та інноваційні підходи дозволяють розвідникам успішно діяти проти ворога на значній відстані від берега. Але це лише початок. Попереду – нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде", – зазначили у ГУР.

Самі легіонери підкресили, що у путінського режиму не залишилося безпечного напрямку ані на суші, ані в повітрі, ані на воді.