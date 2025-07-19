Бійці легіону "Свобода Росії" вбили в глибокому тилу росіян у Запорізькій області трьох кадирівців. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

17 липня спецпризначенці непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області та влаштували успішну засідку на бойовиків підрозділу Росгвардії "Ахмат" поблизу села Велика Білозерка. Було підірвано авто разом із трьома кадирівцями.

Також під час операції спецпризначенці здобули інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога, зазначили в розвідці. Їм вдалося без втрат повернутися назад.

"Легіон "Свобода Росії" звертається до представників усіх народів, пригноблених Москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування – розхідний матеріал", – зазначили військові.