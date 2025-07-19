Бойцы легиона "Свободе России" подорвали в глубоком тылу россиян трех кадыровцев – видео
Бойцы легиона "Свобода России" убили в глубоком тылу россиян в Запорожской области трех кадыровцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
17 июля спецназовцы незаметно преодолели более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области и устроили успешную засаду на боевиков подразделения Росгвардии "Ахмат" вблизи села Большая Белозерка. Было взорвано авто вместе с тремя кадыровцами.
Также во время операции спецназовцы получили информацию о логистике, технике и командных пунктах врага, отметили в разведке. Им удалось вернуться без потерь.
"Легион "Свобода России" обращается к представителям всех народов, угнетенных Москвой, а также к военнослужащим оккупационных войск: ваши жизни для кремлевского командования – расходный материал", – отметили военные.
- 7 июля бойцы ССО показали, как зашли с тыла и провели успешный налет на границе с Россией. Были убиты оккупанты и захвачены трофеи.
- 17 июля в разведке сообщили, что во временно оккупированной Запорожской области уничтожены два российских оператора дрона "Скат 350М". Они подорвались вместе с "буханкой", в которой ехали.
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