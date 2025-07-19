Бойцы легиона "Свобода России" убили в глубоком тылу россиян в Запорожской области трех кадыровцев. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

17 июля спецназовцы незаметно преодолели более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области и устроили успешную засаду на боевиков подразделения Росгвардии "Ахмат" вблизи села Большая Белозерка. Было взорвано авто вместе с тремя кадыровцами.

Также во время операции спецназовцы получили информацию о логистике, технике и командных пунктах врага, отметили в разведке. Им удалось вернуться без потерь.

"Легион "Свобода России" обращается к представителям всех народов, угнетенных Москвой, а также к военнослужащим оккупационных войск: ваши жизни для кремлевского командования – расходный материал", – отметили военные.