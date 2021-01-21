ИМИ: LIGA.net – в списке десяти медиа Украины с почти 100% качественной информацией

Институт массовой информации составил рейтинг украинских СМИ, которые подают почти 100% качественную информацию. В их числе – LIGA.net. Об этом заявила исполнительная директор ИМИ Оксана Романюк на конференции "Безопасный онлайн – 2020: современные вызовы".

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По ее словам, организация разработала рейтинг качественных медиа, который будет опубликован в скором времени.

"Я могу анонсировать, что в него попали 10 сайтов общенациональных медиа, которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%. Это, в частности, такие сайты, как Зеркало недели, Украинская правда, Украïнський тиждень и LIGA.net", - сказала Романюк.

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Станислав Стороженко

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