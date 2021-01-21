ИМИ: LIGA.net – в списке десяти медиа Украины с почти 100% качественной информацией
Институт массовой информации составил рейтинг украинских СМИ, которые подают почти 100% качественную информацию. В их числе – LIGA.net. Об этом заявила исполнительная директор ИМИ Оксана Романюк на конференции "Безопасный онлайн – 2020: современные вызовы".
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По ее словам, организация разработала рейтинг качественных медиа, который будет опубликован в скором времени.
"Я могу анонсировать, что в него попали 10 сайтов общенациональных медиа, которые действительно имеют уровень качественной информации более 95%. Это, в частности, такие сайты, как Зеркало недели, Украинская правда, Украïнський тиждень и LIGA.net", - сказала Романюк.
- В феврале 2020-го впервые сразу пять интернет-изданий заняли первую строчку в рейтинге по соблюдению журналистских стандартов, LIGA.net - среди них.
- Во втором квартале 2020 года на сайте LIGA.net не было выявлено материалов с признаками заказа – ИМИ.
- По результатам исследования ИМИ за сентябрь, LIGA.net оказалась в числе лидеров по соблюдению профстандартов.
Читайте также: LIGA.net снова в лидерах стандартов журналистики – исследование ИМИ
Комментарии