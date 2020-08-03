Луцк в "красной" зоне. Горсовет просит Зеленского отменить усиление карантина

Депутаты сетуют, что в соседних областных центрах больше больных, чем в Луцке

Сегодня депутаты Луцкого городского совета поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде в котором просят отменить усиление карантина в городе. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Депутаты требуют отменить решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля 2020 года по поводу отнесения города Луцка к "красному" уровню эпидемической опасности. В обращении депутаты просят также отменить постановление Кабмина от 22 июля №641 по новым правилам адаптивного карантина.

Они убеждены, что Луцк оказался в "красном" списке "без каких-либо особых причин".

"В соседних областных центрах общее количество больных за весь период, а также количество новых случаев заболевания за последнюю неделю является большим, чем в Луцке", - говорят депутаты в обращении.

Депутаты отмечают, что предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений.

"В случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города не смогут доехать на работу, тысячи жителей останутся без работы и средств к существованию", - указано в обращении.

Кроме того, Громадське сообщает, что после того, как Луцк внесли в "красный карантинный список" половина маршруток в городе не вышла на рейсы, а остальные ездят переполненными - из 130 маршруток не выехали 70.

22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени. Его новшеством стало разделение страны на зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

31 июля Луцкий горсовет заявил, что не согласен, что город оказался в "красной" зоне, и не хочет вводить ограничения.

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Наталия Софиенко

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