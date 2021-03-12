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Львовская область приближается к красной зоне – Степанов

12.03.2021, 19:46
Львовская область приближается к красной зоне – Степанов - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео ТРК Украина/Youtube)

Львовская область приближается к красной карантинной зоны в связи с резким увеличением числа инфицированных и заполненности COVID-больниц. Об этом сказал во время брифинга во Львовской ОГА министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

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"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% – с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровня эпидопасности. Я считаю, что можно попробовать этого не допустить", – сказал Степанов.

По словам министра, у органов местного самоуправления есть возможность ввести ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню.

По данным департамента здравоохранения Львовской ОГА, в области по состоянию на 12 марта лабораторно подтверждено 85 038 случаев заболеваний COVID-19, из них – 2363 летальных, 72400 человек выздоровели. За сутки выявили 704 заболевших. 

  • 12 марта в Украине выявлено 12 946 заразившихся коронавирусом.
  • С 13 марта красная зона карантина будет введена в Винницкой области. Сейчас в Украине четыре "красных" области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская.
Наталия Медведева
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