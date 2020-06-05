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Ляшко: Детские оздоровительные лагеря этим летом открывать нельзя

Ляшко: Детские оздоровительные лагеря этим летом открывать нельзя - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
05.06.2020, 23:55

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что летние оздоровительные лагеря для детей этим летом открывать нельзя

Этим летом нельзя открывать детские оздоровительные учреждения. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире 112 Украина.

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Ляшко отметил, что ежегодно в оздоровительных лагерях происходит до 80 вспышек кишечной инфекции. Заболевших детей отправляют в инфекционные стационары, но во время эпидемии коронавируса это опасно.

"В инфекционных стационарах сейчас есть пациенты с коронавирусной болезнью. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом", - объяснил Ляшко.

Он резюмировал, что предлагает воздержаться от открытия детских лагерей до стабилизации эпидемиологической ситуации.

На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных умерли.

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Наталия Медведева
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Виктор Ляшко дети детский лагерь коронавирус
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