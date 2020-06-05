Ляшко: Детские оздоровительные лагеря этим летом открывать нельзя

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Этим летом нельзя открывать детские оздоровительные учреждения. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире 112 Украина.

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Ляшко отметил, что ежегодно в оздоровительных лагерях происходит до 80 вспышек кишечной инфекции. Заболевших детей отправляют в инфекционные стационары, но во время эпидемии коронавируса это опасно.

"В инфекционных стационарах сейчас есть пациенты с коронавирусной болезнью. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом", - объяснил Ляшко.

Он резюмировал, что предлагает воздержаться от открытия детских лагерей до стабилизации эпидемиологической ситуации.

На утро 5 июня в Украине выявлено 25 963 заболевших, 11 372 человек выздоровели, 762 больных умерли.

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