Ляшко: Если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, сможем отменить карантин

Украина сможет повторить успешный опыт Великобритании и Дании, отменив карантинные ограничения, когда в стране уровень вакцинации среди взрослого населения достигнет 70%. Об этом сегодня во время брифинга сказал журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, трансляция велась на телеканале Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить успешные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения", – сказал глава МОЗ.

По словам министра, несмотря на цифры новых случаев заражений, здравоохранительные системы этих стран спокойно справляются с нынешней нагрузкой.

Он также заявил, что сегодня пандемия коронавирусной болезни стала "пандемией невакцинированных".

По словам Ляшко, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированные. Также он отметил, что 80% летальных случаев приходится на людей старше 60 лет, из них 98% не делали прививки от COVID-19.

В связи с этим, как считает Ляшко, пока не будут привиты 50-70% взрослых, рано переходить на вакцинацию подростков.

С 30 июля 2021-го Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу. При этом Минздрав отклонил предложение рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям от 12 лет в национальном масштабе.

23 сентября по всей Украине вступил в силу карантин желтой зоны. Большинство ограничений не распространяются на вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой, переболевших и тех, кто недавно сделал тест.

По данным опроса Деминициатив, 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.

Читайте также: Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или болезни: исследование у ветеранов в США

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.