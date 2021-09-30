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Ляшко: Если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, сможем отменить карантин

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 17:37
Ляшко: Если дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, сможем отменить карантин - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина сможет повторить успешный опыт Великобритании и Дании, отменив карантинные ограничения, когда в стране уровень вакцинации среди взрослого населения достигнет 70%. Об этом сегодня во время брифинга сказал журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, трансляция велась на телеканале Украина 24.

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"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, мы можем повторить успешные примеры Великобритании и Дании, которые при таких уровнях вакцинации отменили карантинные ограничения", – сказал глава МОЗ.

По словам министра, несмотря на цифры новых случаев заражений, здравоохранительные системы этих стран спокойно справляются с нынешней нагрузкой.

Он также заявил, что сегодня пандемия коронавирусной болезни стала "пандемией невакцинированных".

По словам Ляшко, на сегодняшний день в Украине более 90% госпитализированных с COVID-19 – невакцинированные. Также он отметил, что 80% летальных случаев приходится на людей старше 60 лет, из них 98% не делали прививки от COVID-19.

В связи с этим, как считает Ляшко, пока не будут привиты 50-70% взрослых, рано переходить на вакцинацию подростков.

Читайте также: Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или болезни: исследование у ветеранов в США 

Оксана Житнюк
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Виктор Ляшко вакцинация карантин коронавирус COVID-19
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