Ляшко: Мне не стыдно за жесткий карантин, мы спасли тысячи жизней
По словам главного санврача, система здравоохранения Украины уже не имеет ничего общего с той, которая была весной
Введение жестких карантинных мер в марте этого года было связано с неготовностью медицинской системы к пандемии коронавируса, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.
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По его словам, весной в Украине фиксировались единичные случаи заражения COVID-19, когда в странах Западной Европы уже сообщали о коллапсе и нехватке койкомест.
Он отметил, что сегодня медицинская система страны готова оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, поскольку она не имеет ничего общего с той, которая была марте-апреле.
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- В марте 2020 года в Украине ввели карантин. В стране закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания людей. Были отменены международные авиарейсы и движение общественного транспорта.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возможность введения жесткого карантина повторно.
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