Ляшко: Мне не стыдно за жесткий карантин, мы спасли тысячи жизней

По словам главного санврача, система здравоохранения Украины уже не имеет ничего общего с той, которая была весной

Введение жестких карантинных мер в марте этого года было связано с неготовностью медицинской системы к пандемии коронавируса, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, весной в Украине фиксировались единичные случаи заражения COVID-19, когда в странах Западной Европы уже сообщали о коллапсе и нехватке койкомест.

"Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, возможно тысячам, возможно десяткам тысяч человек", - добавил Ляшко.

Он отметил, что сегодня медицинская система страны готова оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, поскольку она не имеет ничего общего с той, которая была марте-апреле.

Читайте также: Коронавирус. В мире выявили рекордное число заболевших за сутки

В марте 2020 года в Украине ввели карантин. В стране закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания людей. Были отменены международные авиарейсы и движение общественного транспорта.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возможность введения жесткого карантина повторно.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.