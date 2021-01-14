Ляшко о подпольной вакцинации: Для меня это фейк, пока не подтвердят правоохранители

Главсанврач Виктор Ляшко не верит в подпольную вакцинацию против коронавируса в Украине, сообщения о ней он пока считает фейком. Об этом рассказал сам Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

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"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", – сказал медик.

Ляшко уверен, что "не происходило никакой вакцинации". Он добавил, что по данным Минздрава, официально в Украину не попадал ни один иммунобиологический препарат от COVID-19.

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"Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer требует температуры транспортировки -70 градусов", – сказал он.

Ляшко также сказал, что лицензионная комиссия Минздрава поверит компанию, которая упоминается в сообщениях о подпольной вакцинации. По результатам проверки будет брифинг, сказал главсанврач.

О завозе в Украину вакцины Pfizer от коронавируса для политиков заявил бизнесмен Михаил Бродский. Он также упомянул, что якобы обратился с запросом к "израильским расследователям".

6 января проверить информацию о "подпольной вакцинации" поручили правоохранителям премьер Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.

Представитель Минздрава Израиля Йоэль Эдельштейн сказал, что вакцину не могли завезти из Израиля.

8 января в СБУ заявили, что расследуют ввоз в Украину , хранение и применение "ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств" под видом вакцины от Pfizer.

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Марк Сировой

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