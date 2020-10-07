Ляшко: В Украине не наблюдаются волны коронавируса

По данным Минздрава, в Украине с самого начала эпидемии коронавируса – медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов

В Украине сейчас специалисты не наблюдают волну коронавируса. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

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"Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая загрузка – до 10 000 и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день. Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8 000 -9 000 случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12 000 -13 000 новых случаев)", – отметил Ляшко.

По его словам, в Украине же "есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется".

Он подчеркнул, что "не санитарный врач должен допускать или не допускать возможность локдауна".

"Здесь вопрос ко всем нам, если каждый будет соблюдать санитарные нормы, не будет необходимости вводить жесткий карантин. Мы должны носить маску не только ради себя, но и для окружающих, это наша общая ответственность", – сказал Ляшко, отвечая на вопрос о возможности введения повторного жесткого карантина.

1 октября Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.

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Арина Толина

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