Мальчик из США стал самым преждевременно рожденным ребенком в мире

Книга рекордов Гиннесса официально зарегистрировала самого преждевременно рожденного ребенка, который выжил. Он родился на 21-ой неделе, что чуть больше, чем половина необходимого срока беременности, сообщает Medical Press.

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Мальчик по имени Кертис Минс родился 4 июля 2020 года в американском штате Алабама. У него была сестра-близнец – К'Ася, но девочка скончалась через сутки.

При рождении Кертис весил всего 420 грамм. Лечащие врачи говорили, что у младенцев, рожденных на таком раннем сроке, практически нет шансов.

Сейчас Кертису 16 месяцев. Его выписали из больницы через 275 дней после родов. Первые три месяца жизни младенец провел под аппаратом искусственной вентиляции легких, а чтобы научиться есть, ему потребовалась помощь терапевтов.

Мальчику по-прежнему нужен зонд для питания и дополнительный кислород. Но, как отмечают врачи, у него хорошее здоровье, учитывая насколько рано он родился.

Кертис всего на день побил предыдущий рекорд, который принадлежал Ричарду Хатчинсону из штата Висконсин. Он родился 5 июня 2020-го на сроке в 21 неделю и 2 дня.

В декабре 2020-го в штате Теннесси родился самый старый в мире ребенок Молли Гибсон. Ее зачали 27 лет назад, но с того времени эмбрион был заморожен.

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Елизавета Кумбер

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