Родился "самый старый" в мире ребенок: его зачали 27 лет назад, но эмбрион заморозили

В штате Теннесси, США, родился самый старый в мире ребенок Молли Гибсон: ее зачали 27 лет назад, но с того времени эмбрион был заморожен. Об этом сообщает BBC News.

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В издании пишут, что эмбрион Молли был заморожен в октябре 1992-го и оставался в хранилище Национального центра донорских эмбрионов (NEDC) до февраля 2020-го, когда 29-летняя Тина и 36-летний Бен Гибсон решили стать ее родители. Они не могли зачать ребенка и потому решились на имплантацию замороженного эмбриона.

Примечательно, что в 2017-м у этой же пары из замороженного эмбриона родилась генетическая старшая сестра Молли – Эмма. Именно Эмме раньше принадлежал рекорд, который побила Молли.

"Мы просто на седьмом небе от счастья. До сих не могу удержаться от слез, когда говорю об этом. Если бы пять лет назад кто-то сказал, что у меня будет не просто одна дочь, а целых две, я бы в это ни за что не поверила", – говорит Тина Гибсон.

По ее словам, старшая сестра Эмма очень любит Молли: "Она всем про нее рассказывает и говорит: "вот это моя младшая сестра Молли".

В NEDC же тем временем утверждают, что хранение замороженных эмбрионов не ограничено по времени. Вполне возможно, что однажды родится ребенок из эмбриона, которому 30 лет", – говорит представитель центра Марк Меллингер.

В 2018 году в Китае родились девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делает их устойчивыми к ВИЧ. Их "создателя", генетика Хэ Цзянькуя, приговорили к трем годам заключения и штрафу в три миллиона юаней (около $430 000) за незаконное редактирование человеческого генома.

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Марк Сировой

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