Принц Гарри и Меган Маркл потеряли ребенка: у герцогини случился выкидыш

Летом этого года жена принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряла ребенка из-за выкидыша. Об этом она рассказала в колонке на The New York Times.

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Она рассказала, что это произошло обычным июльским утром. Маркл поменяла подгузники сыну и после этого почувствовала резкую судорогу.

"Я упала на пол с ним (ребенком, – ред.) на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Когда я сжимала в руках своего первенца, я знала, что теряю второго", – рассказала герцогиня.

По словам Маркл, через несколько часов она наблюдала с больничной койки, как рядом "разбивалось сердце" заплаканного принца Гарри.

Герцогиня говорит, что потерять ребенка – "почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто говорит об этом".

"Переживая боль потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 пострадали от выкидыша. Тем не менее, несмотря на поразительную распространенность этой боли, разговор об этом остается табу, он пронизан необоснованным стыдом", – написала Маркл.

Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик – Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.

13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь. 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

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Марк Сировой

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