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Методом пулинга. Шмыгаль рассказал, как увеличат число тестов на коронавирус

Методом пулинга. Шмыгаль рассказал, как увеличат число тестов на коронавирус - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
25.05.2020, 11:55

Премьер Шмыгаль говорит, что если объединять в одной пробирке до пяти тестов, то можно увеличить число тестирований на коронавирус до 50 000 в сутки

В Украине будут увеличивать количество тестов на коронавирусную болезнь COVID-19 методом пулинга. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня мы дошли до предела более 9000 тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга - объединение четырех-пяти тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти пять тестов будут рассматриваться индивидуально", - сказал он.

По словам Шмыгаля, это даст возможность увеличить при необходимости масштаб тестирования до 40 000 – 50 000 тестов в сутки.

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"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима", - сказал он и добавил, что Украина заходила в карантин плавно и плавно из него выйдет.

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Марк Сировой
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